В Казахстане осудили воевавшего на стороне ополченцев Донбасса местного жителя

В казахстанском Семипалатинске (в 2007 году был переименован в Семей) суд приговорил местного жителя к условному сроку за участие в вооруженном конфликте в Донбассе на стороне ополчения. Об этом в среду, 20 сентября, сообщает «Радио Азаттык» (местная служба «Радио Свобода)».

Житель города был признан виновным в участии в иностранном вооруженном конфликте и незаконном приобретении, ношении оружия и приговорен к трем с половиной годам лишения свободы условно. До своего возвращения в Казахстан в декабре 2016-го подсудимый участвовал в боевых действиях на стороне самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

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Кроме того, по данным следствия, в феврале 2017 года мужчина незаконно приобрел в Семипалатинске пистолет и продал его в городе Павлодаре.

В декабре 2016-го Петропавловский городской суд Северо-Казахстанской области приговорил к пяти годам и шести месяцам колонии жителя районного села Игоря Чуприну за посты, которые, по данным следствия, разжигали межнациональную рознь и содержали призывы присоединиться к России.

Суд также признал, что посты и комментарии, которые Чуприна оставлял во «ВКонтакте», свидетельствовали о негативном отношении к представителям казахской национальности.