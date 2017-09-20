Майкл Корс предложил сумки для сторонниц альтернативной культуры в офисе

Бренд одежды и аксессуаров Michael Michael Kors, основанный дизайнером Майклом Корсом, выпустил новые сумки модели Sadie. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в среду, 20 сентября.

Вместительные сумки с двумя ручками и плечевым ремнем из мягкой натуральной кожи, удобные для повседневной работы (в них помещается и планшет, и документы), декорированы массивными цепями и брелоком-замочком в стиле альтернативной рок-н-ролльной и диско-культуры 1980-х годов. Представлены модели классического черного, насыщенного лилового и серо-бежевого оттенка.

Фото: Michael Kors 1 /2

Michael Kors — американский бренд, производящий одежду, обувь, парфюмерию и аксессуары (сумки, ремни, очки, ювелирные украшения, часы и платки). Основан дизайнером Майклом Корсом в 1981 году. В сентябре 2017 года новым амбассадором марки Michael Kors стала китайская актриса Янь Ми.

Во второй линии бренда — Michael Michael Kors — предлагается трендовый ассортимент модных оттенков, ориентированный на молодежь.