Власти Подмосковья констатировали успех проекта #алкоконтроль

Проект #алкоконтроль 1 октября отметит полтора года со дня первого мониторинга, за это время он охватил все муниципалитеты Московской области, заявил министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников. Его слова приводятся на сайте областного правительства в четверг, 21 сентября.

«Система постоянного мониторинга незаконной торговли алкоголем выстроена в двух направлениях: работа на профилактику — выявление "новеньких" нарушителей и повторные мониторинги тех, кто хотя бы раз был замечен в незаконной реализации алкогольной продукции», — рассказал министр.

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По его словам, в рамках мониторинга общественники и представители администраций выявляют не только факты незаконной реализации алкоголя, но и продажу спиртосодержащих жидкостей. «Я благодарю всех, кто вместе с нами активно ведет мониторинги, работая на максимальную легализацию розничной торговли алкоголем», — добавил Посаженников.

Проект #алкоконтроль стартовал весной 2016 года. Его инициатором выступило министерство потребительского рынка и услуг Московской области. Местные жители также принимают участие в акции: они пишут жалобы в соцсетях с хештегом #алкоконтроль.

20 июля в пресс-службе Минздрава сообщили, что россияне стали заметно меньше пить и реже умирать от алкоголя.