Россия
 

Власти Подмосковья констатировали успех проекта #алкоконтроль

Перейти в «Мою Ленту»

Проект #алкоконтроль 1 октября отметит полтора года со дня первого мониторинга, за это время он охватил все муниципалитеты Московской области, заявил министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников. Его слова приводятся на сайте областного правительства в четверг, 21 сентября.

«Система постоянного мониторинга незаконной торговли алкоголем выстроена в двух направлениях: работа на профилактику — выявление "новеньких" нарушителей и повторные мониторинги тех, кто хотя бы раз был замечен в незаконной реализации алкогольной продукции», — рассказал министр.

По его словам, в рамках мониторинга общественники и представители администраций выявляют не только факты незаконной реализации алкоголя, но и продажу спиртосодержащих жидкостей. «Я благодарю всех, кто вместе с нами активно ведет мониторинги, работая на максимальную легализацию розничной торговли алкоголем», — добавил Посаженников.

Проект #алкоконтроль стартовал весной 2016 года. Его инициатором выступило министерство потребительского рынка и услуг Московской области. Местные жители также принимают участие в акции: они пишут жалобы в соцсетях с хештегом #алкоконтроль.

20 июля в пресс-службе Минздрава сообщили, что россияне стали заметно меньше пить и реже умирать от алкоголя.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Подмосковье проведут мониторинг нестационарной розничной торговли
Россияне стали меньше пить и реже умирать от алкоголя
Подмосковным властям предложили оградить выпускников школ от спиртного
Правительство утвердило нормы по количеству магазинов для каждого города
Последние новости
Украина компенсировала России издержки по спору на три миллиарда долларов
Актера Караченцова перевели в реанимацию
Разоблачительный пост о Павле Дурове исчез из сети
Полиция опровергла информацию о смерти избитого у ТЦ «Москва» мигранта
Российских туристов в Таиланде арестовали за электронные сигареты
Google купила мобильное подразделение HTC за 1,1 миллиарда долларов
Подмосковного пенсионера задержали при попытке снять 29 миллионов с чужого счета  
Другие материалы рубрики
Россия00:0219 сентября

Тень отца народов

Кто и зачем поднял Сталина из могилы
12:4619 сентября

Появилось видео случайного пуска ракет с Ка-52 по парковке на «Западе-2017»

02:02Сегодня

Бомбардировщики Ту-22М3 выполнили полеты над Балтийским и Норвежским морями

07:16Сегодня

Похожий на взрывное устройство предмет нашли на территории ТЭЦ в Москве

Россия00:05 9 сентября

Мы были скинами

Куда ушли бритоголовые и злая музыка, которой они жили
20:4220 сентября

Пенсионерки не поделили качели и устроили драку в Серпухове  

23:2920 сентября

Микроавтобус врезался в стену в Карачаево-Черкесии

09:3619 сентября

Школьница попала под поезд и выжила

Россия11:5125 августа

«Последние мрази, опасные для общества»

Суд наказал «живодерок из Хабаровска» за гоп-стоп и оскорбление чувств
19:3520 сентября

Студентов-медиков осудили по статье из «пакета Яровой»

19:0620 сентября

У московского дворника украли два миллиона рублей  

00:2919 сентября

Минобороны разъяснило пролет военных самолетов над Литвой

Россия
Тень отца народов
Кто и зачем поднял Сталина из могилы
Добро пожаловать в бурлеск
Мир перьев, стразов и кисточек на сосках
Бомбардировщики Ту-22М3 выполнили полеты над Балтийским и Норвежским морями
Похожий на взрывное устройство предмет нашли на территории ТЭЦ в Москве
Пенсионерки не поделили качели и устроили драку в Серпухове
Микроавтобус врезался в стену в Карачаево-Черкесии
Студентов-медиков осудили по статье из «пакета Яровой»
Все материалы
Мир
Русские идут
Морган Фриман и бывший главный разведчик ищут доказательства войны России и США
Свобода для скотовода
В лучшем городе США изгнали политиков с полицейскими и погрязли в хаосе
Во время крещения младенца в Мексике погибли 11 человек
Глава немецкого МИД предрек ядерную гонку в случае выхода США из иранской сделки
«Увидел чеченца и понял — будут унижать»
Бежавший в Германию российский гей захотел дать эмиграции задний ход
С рейхом в сердце
Любители кайзера, фюрера и Великой Германии наводят ужас на простых немцев
Учительнице в США пригрозили пожизненным сроком за секс с четырьмя школьниками
Все материалы
Бывший СССР
Беспредельный Qazaqstan
Казахским националистам не нравится кириллица, но приглянулись российские земли
В МИД России не увидели смысла в миссии ООН на российско-украинской границе
Украинские пограничники спустили собак на наблюдателей ОБСЕ
СМИ рассказали о формировании на Украине частных армий из ветеранов АТО
Порошенко заявил о необходимости «опереться на миротворческое плечо ООН»
Украина запретила российский учебник по английскому из-за «прославления Сталина»
В Казахстане осудили воевавшего на стороне ополченцев Донбасса местного жителя
Все материалы
Финансы
Пирамида изгоев
Кому выгодна смерть биткоина
День пенсионного единства
ПФР поднимает уровень знаний о пенсионной системе по всей России
Китай убивает биткоин
Криптовалюта обвалилась и рискует схлопнуться
Жить будем
Россияне обнищают, зато не умрут с голода
Украина компенсировала России издержки по спору на три миллиарда долларов
ЦБ приступил к санации Бинбанка и Рост банка
В Швейцарии раскрыли фальшивую криптовалюту
Все материалы
Бизнес
«Фармпроизводителям нужно перестраивать модель бизнеса»
Гендиректор BIOCAD Дмитрий Морозов о перспективах российского рынка лекарств
Открытые инновации
В технопарке «Сколково» встречают шестой форум инновационного развития
Новый русский
Кто ты в России 2037 года?
Между Пекином и Шанхаем начал курсировать новый поезд с рекордной скоростью
Дворкович пообещал оставить «Почту России» без господдержки
Структуру «Донстроя» заподозрили в скором банкротстве
«МегаФон» запустил IT-решение по учету ресурсов ЖКХ
Все материалы
Силовые структуры
«Трусы я снимать отказался, но он достал ствол...»
Задержанные и полицейские о скандальной операции против наркотиков
Сверху прилетело
Самые хитрые способы доставки «запрещенки» в тюрьму
Страх и ненависть на могилах
Зачем русские, кавказцы и азиаты устроили бойню на Хованском кладбище
Болгария выдала России обвиняемую по делу о похищении ребенка сектантами
В Москве задержаны 100 участников конфликта из-за избиения охранником торговца
Мимо: «Аллигатор» дал залп по зрителям
Боевой вертолет по ошибке пустил ракеты в людей под Петербургом
Присяжные сочли членов «банды амазонок» виновными в 10 убийствах
Все материалы
Наука и техника
Перед парадом вермахта и Красной армии в Бресте«Появилась бы "бандеровская Украина" под контролем Германии»
Зачем Сталин подружился с Гитлером и устроил парад Красной армии с вермахтом
Нам виднее
Внеземная жизнь глазами простых землян
Двигатели Blue OriginВеселые поминки
Россия шантажирует США ракетными двигателями и пугает Китаем
Марихуана оказалась причиной спонтанных оргазмов
Обнародованы подробности отмененного продолжения Half-Life 2
Apple удалила из iOS 11 заявленные функции
Найдена самая близкая к Земле двойная черная дыра
Все материалы
Спорт
Эдинсон Кавани и НеймарКак девчонки
Зачем спортсмены портят друг другу жизнь
УЕФА утвердил формат Лиги наций
«Реал» оценил своего нападающего в миллиард евро
Ломаченко обвинил Головкина в боксировании с лохами
Названы сроки нового боя Головкина
Умер боксер Джейк ЛаМотта по прозвищу Бронксский бык
Массимо Каррера«Вы специально так делаете?»
Кто убивает «Спартак»
Все материалы
Культура
Стивен Кинг Дьявол в голове
Кошмары Стивена Кинга сделали его гением
«Кольчугу и легинсы не смогу носить еще очень долго»
Чем жил Ричард Мэдден между «Игрой престолов» и новым сериалом по Филипу К. Дику
Менстру-акция
Что феминистки выдают за искусство
Названы лучшие фильмы о вампирах всех времен
Автор «300 спартанцев» снял на iPhone нуарную короткометражку
Вышел первый трейлер сериала «Каратель»
Британские СМИ объявили о возможном запрете комедии о Сталине в России
Все материалы
Интернет и СМИ
Павел ДуровТретий лишний: братья Дуровы против экс-сотрудника «ВКонтакте»
Приставания Дурова к жене работника обернулись иском на 100 миллионов рублей
У стен есть уши
Кто создал самую мощную интернет-цензуру в мире
Карманный патриот
Китайцев покупают и превращают в покорную интернет-армию
Британец в поисках любви отправился на шоу, потерял работу и покончил с собой
Морковку-астронавта сравнили с Брюсом Уиллисом
«Би-би-си» объяснила появление флага России в статье о террористах
Екатерина Андреева ответила на обвинения в «поехавшей крыше»
Все материалы
Ценности
Пижамная вечеринка
Что снимали друг с друга Николай и Матильда
Владельцам Lamborghini предложили достойные их автомобиля часы
Американский дизайнер создала нижнее белье для полных
Поклонники высмеяли новый образ «танцующего миллионера»
Estee Lauder выпустил тональный крем для образа «без макияжа»
Майкл Корс предложил сумки для сторонниц альтернативной культуры в офисе
Россиянам предложили полуметровую скульптуру льва из черного хрусталя
Все материалы
Путешествия
Kissing – Petting – Fucking
Самый сексуальный маршрут Европы
Пирог для патриота
Где готовят самые русские десерты в мире
Названы самые популярные у российских туристов города СНГ
Названы главные причины недовольства туристов Крымом
Российские туроператоры отказались от полетов на Кубу из-за «Ирмы»
Определены самые дешевые направления перелетов в октябре
Россиянин купил путевку в Сочи за 436 рублей
Все материалы
Из жизни
Своими руками
Увлекшийся сдачей спермы американец собрал всех своих детей
«Могу позволить себе больше, чем в России»
История жителя тульской глубинки, уехавшего на Бали и отказавшегося возвращаться
«У людей текла кровь, все кричали»
Обнаженная модель попала в египетскую тюрьму за танец в храме
Британский дизайнер придумал сумку в виде волосатого пуза
Беженка из Ирака вернула берлинской пенсионерке забытые 14 тысяч евро
Прокуратура Женевы нашла спустивших в унитаз 100 тысяч евро женщин
Меланию Трамп возмутило ее фото в рекламе хорватских курсов английского языка
Все материалы
Mazda CX-5 и Renault Koleos против VW Tiguan и Skoda Kodiaq
Четыре новых кроссовера. Один тест-драйв. Ну, вы поняли
Тест-драйв самого мощного Kia Soul
Длительный тест 204-сильного кроссовера: итоги и сравнение с обычной версией
8 фактов про новый LC Prado
Все, что нужно знать о посвежевшем внедорожнике Toyota прямой сейчас
10 величайших автомобилей Германии
Немецкие автомобили, творившие автомобильную историю
Флагманский внедорожник Audi сфотографировали на тестах в Москве
Прогнивший прототип ВАЗ-2110 оценили в 250 тысяч рублей
Hyundai назвала немецкие технологии «глупыми»
Все материалы
Дональд ТрампНебесная ласточка
Трамп начал речь в ООН с рекламы «русской башни»
Всегда Райт
Как один человек изменил облик США
Снова сдаю одна
В Москве наметился острый дефицит арендного жилья
Названы самые счастливые города Европы
Российские власти сочли жилье максимально доступным
В Москве нашли кладовую за 19 миллионов рублей
Назван размер семейного бюджета для «комфортной» ипотеки
Все материалы