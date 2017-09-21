В Саудовской Аравии разрешили звонки через Skype и WhatsApp

Правительство Саудовской Аравии сняло запрет на звонки через мобильные приложения Skype, Messenger, WhatsApp и Viber. Об этом сообщает Reuters.

Как утверждают подданные королевства, пока заработали только два приложения. Messenger и Viber по-прежнему недоступны.

Материалы по теме На пути к светскости Меняется ли Саудовская Аравия

По новому закону, комиссия по коммуникациям и информационным технологиям получила право на прослушивание звонков и цензурирование передаваемых данных. Как объяснили представители местного телекоммуникационного оператора CITC, это необходимая мера, которая позволит защитить личную информацию пользователей и при необходимости заблокировать передачу данных, нарушающих законодательство королевства.

Запрет на звонки через мобильные приложения действует в Саудовской Аравии с 2013 года. Власти королевства ввели его, чтобы не допустить распространения на территории страны «арабской весны» и помешать оппозиционным активистам и боевикам связываться с единомышленниками за границей.

