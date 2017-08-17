Саудовская Аравия пустит катарцев на хадж в Мекку

Саудовский король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд заявил, что паломникам из Катара, которые хотят совершить хадж в этом году, не нужны специальные электронные разрешения для пересечения границы с Саудовской Аравией. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Он также распорядился отправить в Доху свой самолет, чтобы за свой счет доставить катарских паломников в Мекку.

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Это первый случай открытия границы для представителей Катара после разрыва дипломатических и торговых отношений, объявленного Саудовской Аравией, Бахрейном, ОАЭ, Йеменом и Египтом. Они обвинили Доху в дестабилизации внутриполитической ситуации в арабских государствах, а также в поддержке терроризма. Одновременно против Катара были введены санкции, включающие, в том числе, запрет на поставки продовольствия в страну. Власти эмирата все обвинения отвергают и называют изоляцию посягательством государств на суверенитет.

Хадж считается одним из пяти мусульманских столпов. Каждому последователю Пророка предписано совершить паломничество к святым местам хотя бы раз в жизни. Оно совершается в строго определенный период по мусульманскому календарю.

В этом году время хаджа приходится на конец августа.