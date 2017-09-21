Украинский суд подтвердил законность штрафа для российской авиакомпании

Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил иск о взыскании с российской авиакомпании более 10 миллионов гривен (около 320 тысяч долларов) за полеты в Крым, передает агентство УНН.

Название перевозчика не уточняется. С заявлением в суд обратилась украинская прокуратура.

В надзорном ведомстве указали, что авиакомпания-нарушитель «не платила деньги за полученные аэронавигационные услуги в международном воздушном пространстве над Черным морем в пределах Симферопольского района полетной информации».

В Генпрокуратуре Украины подчеркнули, что к делу привлекли и российские судебные органы. В частности, Арбитражный суд Москвы выполнил поручение украинского суда и вручил ответчику копию определения о начале судебного процесса и исковое заявление прокурора представителям авиакомпании.

19 сентября стало известно о том, что Государственная авиационная служба (Госавиаслужба) Украины выписала российским авиакомпаниям 20 тысяч штрафов за полеты в Крым на сумму 2,72 миллиарда гривен (около 103 миллионов долларов). в числе нарушителей — около 40 российских авиационных компаний, в частности «Аэрофлот», «ВИМ авиа», «Газпром авиа», «Ред Вингс», «Россия», «Алроса», «Уральские авиалинии», «Ямал», «ЮТэйр», «Трансаэро». В свою очередь глава Минтранса России сообщил, что не получал от украинских авиавластей официальных уведомлений о наложении штрафов на российских перевозчиков.