В Минтрансе рассказали о «секретных» украинских штрафах за полеты в Крым

В Минтрансе России нет информации о штрафах для российских авиаперевозчиков за полеты в Крым — от украинских авиавластей такой информации в ведомство не поступало. Об этом заявил министр транспорта Максим Соколов, передает ТАСС.

«По крайней мере, я на данный момент ничего официально не получал», — сказал он.

В среду, 19 сентября, стало известно, что Госавиаслужба Украины выписала российским авиакомпаниям 20 тысяч штрафов за полеты в Крым на сумму 2,72 миллиарда гривен (около 6 миллиардов рублей). По данным ведомства, в число нарушителей включили около 40 российских авиационных компаний, в частности «Аэрофлот», «ВИМ авиа», «Газпром авиа», «Ред Вингс», «Россия», «Алроса», «Уральские авиалинии», «Ямал», «ЮТэйр», «Трансаэро» и ряд других.

Санкции против российских авиакомпаний были продлены Украиной в мае текущего года. К российским перевозчикам применили «ограничения, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины».

В октябре 2015 года вступил в силу взаимный запрет для пассажирских авиакомпаний на полеты между Россией и Украиной. За месяц до этого Киев ввел санкции против российских авиакомпаний из-за их полетов в Крым. Это привело к жесткому противостоянию двух стран и приостановке воздушного сообщения между ними. Стороны пытались договориться, встречи проходили в том числе в Брюсселе, но результатом не увенчались.