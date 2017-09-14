США внесли две украинские авиакомпании в список санкций

США внесли в санкционный список в связи с ограничительными мерами против Ирана две украинские авиакомпании — «Дарт» и «Хорс». Об этом сообщается на сайте американского Минфина.

По данным ведомства, эти компании оказывали содействие иранским и иракским авиакомпаниям, ранее включенным в санкционный список, предоставляя самолеты и оказывая ряд услуг. Обе компании, как отмечается, помогают иранской Caspian Air и иракской Al-Naser Airlines закупать американские воздушные суда, а также нанимать экипаж и предоставлять иные услуги.

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Указанные иранская и иракская авиакомпания ранее стали объектом американских санкций за прямое либо опосредованное содействие структурам Корпуса стражей исламской революции.

Также США ввели санкции против семи граждан Ирана и двух компаний. Меры были приняты в соответствии с правительственным распоряжением, направленным на воспрепятствование распространению оружия массового уничтожения и средств его доставки. Также две компании обвиняются в содействии кибератакам.

США уже предприняли ряд шагов в направлении ужесточения антииранских санкций, в частности, с целью воспрепятствования программе разработки баллистических ракет. В связи с этим в санкционный список ранее вносились компании в физические лица. Кроме того, был принят Конгрессом и подписан президентом Дональдом Трампом закон об очередном ужесточении санкций в отношении Ирана, причем в этом документе предусмотрены санкции против России.

В середине июля 2015 года Иран и «шестерка» международных посредников (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция, Германия) достигли договоренности по ядерной программе Тегерана. Исламская Республика в обмен на снятие ряда санкций взяла на себя обязательства по ограничению работ в области обогащения урана.