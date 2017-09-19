Госавиаслужба Украины оштрафовала российские авиакомпании за полеты в Крым

Государственная авиационная служба (Госавиаслужба) Украины выписала российским авиакомпаниям 20 тысяч штрафов за полеты в Крым на сумму 2,72 миллиарда гривен (около 103 миллионов долларов). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Госавиаслужбы Украины.

По данным ведомства, в числе нарушителей — около 40 российских авиационных компаний, в частности «Аэрофлот», «ВИМ авиа», «Газпром авиа», «Ред Вингс», «Россия», «Алроса», «Уральские авиалинии», «Ямал», «ЮТэйр», «Трансаэро». Свои претензии Госавиаслужба обосновывает данными автоматизированной системы управления воздушным движением Aircon 2100.

Согласно Воздушному кодексу Украины, если штраф не уплачен в 15-дневный срок с момента получения постановления о его наложении, то взыскание будет осуществляться принудительно Государственной исполнительной службой Украины. По состоянию на 15 сентября ни один штраф не был оплачен.

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Санкции против российских авиакомпаний были продлены Украиной в мае текущего года. К российским перевозчикам применили «ограничения, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины». В утвержденный украинским президентом Петром Порошенко санкционный список, кроме «Аэрофлота» и «ЮТэйр», включили авиакомпании «Россия» и «Сибирь», «ВИМ авиа», «Газпром авиа», «Донавиа», «Когалымавиа», «Оренбургские авиалинии», «Полет», Red Wings, «Уральские авиалинии».

В октябре 2015 года вступил в силу взаимный запрет для пассажирских авиакомпаний на полеты между Россией и Украиной.

За месяц до этого Киев ввел санкции в отношении авиакомпаний России из-за их полетов в Крым. Это привело к жесткому противостоянию двух стран и приостановке воздушного сообщения между ними. Стороны пытались договориться, встречи проходили в том числе в Брюсселе, но успехом не увенчались.