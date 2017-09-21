Генерал ВСУ понадеялся на возвращение Донбасса с помощью миротворцев ООН

Командующий группировкой «Луганск» Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-майор Олег Микац заявил, что введение миротворческих сил ООН в зону конфликта в Донбассе позволит Киеву вернуть под свой контроль территорию самопровозглашенных республик в регионе. Такое мнение он высказал в опубликованном в четверг, 21 сентября, интервью изданию «Апостроф».

«Я считаю, миротворческая миссия — это будет нормально. Она позволит реализовать, как бы это правильно сказать, такой себе мягкий переход оккупированных территорий (так в Киеве называют самопровозглашенные республики — прим. «Ленты.ру») под управление Украины. Мягкий переход!» — сказал Микац.

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19 сентября командир Добровольческого украинского корпуса запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» Андрей Стемпицкий заявил, что боевики соединения продолжат боевые действия в Донбассе даже в случае ввода в регион миротворческого контингента ООН.

5 сентября резолюцию о миротворцах по распоряжению президента России в Совбез ООН внесла Москва. В предложении говорится о размещении миссии на линии разграничения между ополченцами непризнанных республик и Вооруженными силами Украины.