В «Нафтогазе» увеличили на два миллиарда сумму иска к России за активы в Крыму

В «Нафтогазе Украины» прибавили два миллиарда долларов к сумме поданного к России иска из-за утраченных в Крыму активов. Об этом в Facebook сообщил коммерческий директор компании Юрий Витренко.

«Сумма — более пяти миллиардов долларов США. И это без процентов. С процентами на сегодняшний день сумма уже около семи миллиардов долларов. Это консервативная оценка международных экспертов рыночной ценности утраченных активов», — сообщил Витренко.

По его словам, сам факт того, что данный иск был принят международным арбитражем к рассмотрению, «свидетельствует о том, что арбитры нашли достаточные основания рассматривать именно ответственность Российской Федерации, а не виртуальной "власти независимого Крыма"».

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Ранее, 20 сентября, «Нафтогаз Украины» подал в суд иск к России с требованием выплатить около пяти миллиардов долларов. В такую сумму компания оценила убытки, причиненные «незаконным захватом активов группы в Крыму».

Исковое заявление подали в трибунал, сформированный при Постоянной палате третейского суда в Гааге, «Нафтогаз Украины» и шесть компаний, входящих в группу, — «Черноморнефтегаз», «Укртрансгаз», «Ликво», «Укргаздобыча», «Укртранснафта», «Газ Украины». Вынесение судом решения по делу запланировано до конца 2018 года.

По мнению председателя Государственного совета Республики Крым Владимира Константинова, у иска крайне ограниченные перспективы.

После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году украинские компании подали семь исков по защите инвестиций. В частности, в суд обратились «Укрнафта», Ощадбанк, Приватбанк, компании «Лугзор», «Стабил» и «Эверест».