Власти Подмосковья похвастались показателями в сфере розничной торговли

Московская область стабильно занимает второе место по обороту розничной торговли и третье место по обороту оптовой торговли среди регионов России. Об этом сообщается на сайте областного правительства в четверг, 21 сентября.

«Оборот розничной торговли Московской области за январь-июль 2017 года составил 1178,6 миллиарда рублей, что в сопоставимой оценке на 3,7 процентов больше, чем в январе-июле 2016 года. Наибольшую долю в совокупном росте показали крупные и средние организации, оборот которых увеличился на пять процентов», — сказал министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

Он также добавил, что оборот оптовой торговли за первое полугодие по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 17 процентов и составил 2502,8 миллиарда рублей.

С начале года в Подмосковье вырос индекс предпринимательской уверенности, характеризующий деловой климат в сфере торговли. Кроме того, эксперты зафиксировали рост потребительской уверенности, говорится в сообщении.

14 сентября министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев заявил, что Московская область занимает первое место в стране по показателям промышленного развития и

третье место по объему валового регионального продукта.