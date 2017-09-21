S&P опустило рейтинг Китая

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) понизило национальный кредитный рейтинг Китая с «AA-» до «A+» со стабильным прогнозом. Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте агентства в четверг, 21 сентября.

«Стабильный прогноз означает, что мы ожидаем устойчивого экономического развития Китая в ближайшие 3-4 года. Реальный рост ВВП на душу населения останется на уровне выше четырех процентов в год, даже по мере снижения госинвестиций», — указано в материалах S&P.

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В сообщении также отмечается, что Standard & Poor's поднимет рейтинг Китая, если уровень кредитования в стране замедлится. Понижение рейтинга может последовать в случае, если власти КНР ослабят борьбу с финансовыми рисками и позволят расти кредитованию ради ускорения экономики.

Ранее, в марте 2016 года, S&P подтвердило долгосрочный рейтинг КНР на уровне «AA-», но при этом пересмотрело прогноз со стабильного на негативный.