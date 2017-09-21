ТАСС сообщил о задымлении в ТАСС

Российское информационное агентство ТАСС сообщило о задымлении в собственном здании.

«В информационном агентстве ТАСС произошло задымление из-за короткого замыкания в посудомоечной машине в столовой, расположенной на втором этаже», — приводит агентство информацию ГУ МЧС по Москве.

При этом ТАСС отмечает, что сотрудники агентства, находящиеся внутри, не пострадали. Эвакуация здания не проводилась, в нем было проведено проветривание. «Агентство работает в штатном режиме», — отметили в ТАСС.

Административное здание ТАСС находится по адресу Тверской бульвар, 2.

ТАСС был учрежден в 1925 году, однако агентство ведет свою историю с 1904 года, когда было создано Санкт-Петербургское Телеграфное агентство (СПТА). ТАСС руководил работой республиканских информационных агентств, а также обладал «исключительным правом собирания и распространения информации вне пределов Союза ССР и правом распространения иностранной и общесоюзной информации в пределах Союза ССР».

После распада Советского Союза в 1991 году на базе ТАСС было учреждено Информационное телеграфное агентство России, сохранившее, однако советский бренд (ИТАР-ТАСС). В марте 2014 года стало известно, что агентство вернется к названию советских времен.