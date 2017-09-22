Создан неопознанный ароматический объект

Французский ювелирно-часовой дом Cartier представит в октябре проект OSNI (Objet sentant non identifé), что в переводе с французского означает неопознанный ароматический объект. Об этом представители компании рассказали корреспонденту «Ленты.ру» в пятницу, 22 сентября.

С 20 по 23 октября бренд откроет на территории Токийского дворца в Париже инсталляцию с различными ароматами. «Это первый опыт из серии мультисенсорных экспериментов, призванных представить обонятельное искусство в сочетании с другими формами художественных и научных языков», — объяснили в компании.

Французский ювелирно-часовой дом Cartier основан Луи-Франсуа Картье в 1847 году в Париже. Часовые коллекции Cartier представляет на Международном салоне высокого часового искусства (SIHH) в Женеве, коллекции высокого ювелирного искусства — во время Недель высокой моды в Париже. Кроме часов и драгоценностей, компания производит женскую и мужскую парфюмерию, очки, пишущие инструменты и аксессуары из кожи и шелка.