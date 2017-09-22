Двое иностранцев порезали себя ножами перед зданием финского парламента

Двое мужчин нанесли себе ножом удары в живот перед зданием парламента в столице Финляндии Хельсинки. Об этом в пятницу, 22 сентября, сообщает Yle.fi.

Оба раненных госпитализированы. При себе у них было временное удостоверение личности, выданное центром для приема беженцев. Полиция пока не разглашает гражданства мужчин. Сведений о том, угрожали ли они прохожим, не поступало.

18 августа в финском городе Турку вооруженный ножом марокканец Абдеррахман Мешках напал на прохожих. Его жертвами стали две женщины, еще несколько человек получили ранения. Среди пострадавших — финны, шведы и итальянцы. Власти признали произошедшее терактом.

Полицейские открыли огонь по нападавшему и ранили его в ногу, затем он был задержан. Позже в рамках расследования этого преступления власти взяли под стражу еще четверых подданных Марокко.