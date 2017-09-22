Разработана разноцветная виртуальная бумага

Немецкий производитель часов и пишущих инструментов Montblanc представил виртуальную бумагу в нескольких цветах, а также аксессуары к ней. Об этом представитель компании рассказал корреспонденту «Ленты.ру» в пятницу, 22 сентября.

«Аксессуары, выпущенные в новых цветах как раз к началу учебного года и периоду возвращений из отпусков, привнесут изысканность и стиль в работу. Элегантная папка для блокнота и специальной ручки StarWalker изготовлена из кожи Sartorial черного, темно-синего или красного тонов», — рассказали в Montblanc.

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Отмечается, что изделия из капсульной коллекции Montblanc Augmented Paper Sartorial выполнены в синем, голубом, розовом и оранжевом цветах.

Виртуальная бумага — устройство, которое позволяет переносить текст, написанный от руки, на смартфон.

Компания Montblanc основана в Гамбурге в 1906 году торговцем канцтоварами Клаусом-Иоханнесом Воссом, банкиром Альфредом Нехемиасом и инженером Августом Эберштейном. В настоящее время она входит в концерн Richemont и, помимо авторучек, выпускает часы, украшения, аксессуары и сумки.