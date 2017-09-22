Британцы представили спортивные штаны для суперагентов

На сайте онлайн-магазина Mr Porter появилась коллекция Kingsman, в которой представлена одежда сотрудников секретной службы из киноленты. Об этом сообщается на сайте магазина в пятницу, 22 сентября.

В линейке есть как мужские костюмы с рубашками, так и спортивные штаны, кроссовки, ковбойские шляпы и ботинки (как у агентов Statesman из второй части блокбастера), очки, галстуки, ремни, часы и верхняя одежда.

Фото: Mr Porter 1 /8

Британская компания Mr Porter занимается распространением мужской одежды и аксессуаров. Ретейлер объединяет такие бренды как Alexander McQueen, Givenchy, Raf Simons, Lanvin, Loro Piana, Maison Kitsune, Boglioli и другие. Штаб-квартира компании находится в Лондоне.

Шпионский боевик «Kingsman: Золотое кольцо» — сиквел картины режиссера Мэттью Вона «Kingsman: Секретная служба» о борьбе агентов вымышленных секретных служб Kingsman и Statesman с мировым злом. Премьера боевика пройдет 22 сентября 2017 года.