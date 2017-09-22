В ОБСЕ рассказали о «треугольнике насилия» в Донбассе

Почти половина всех нарушений режима тишины в Донбассе приходится на район аэропорта Донецка и населенных пунктов Авдеевка и Ясиноватая. Об этом в пятницу, 22 сентября, заявил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг, передает «Украинская правда».

«Треугольник Ясиноватая — Авдеевка — Донецкий аэропорт является эпицентром насилия. Здесь за последнюю неделю было зафиксировано более 40 процентов от общего количества нарушений режима [прекращения] огня», — отметил Хуг.

Он добавил, что еще треть обстрелов зафиксирована в районах к востоку и северо-востоку от Мариуполя.

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12 сентября в зоне вооруженного конфликта в Донбассе в результате минометного обстрела погиб 23-летний снайпер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Кривиденко. Уроженец Одесской области служил в составе 28-й отдельной механизированной бригады.

7 сентября в зоне вооруженного конфликта в Донбассе на растяжке подорвался боец штурмовой роты Добровольческого украинского корпуса «Правого сектора» (ДУК ПС, организация запрещена в России) Олег Дынька (позывной Егерь). «Егерь был одним из лучших бойцов подразделения. Всегда стремился улучшить свои знания, научиться чему-то новому. В совершенстве стрелял из нескольких видов оружия и неоднократно подбивал технику врага», — отметили в подразделении.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых украинских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.