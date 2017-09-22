В Севастополе начали демонтаж незаконных торговых объектов

В Севастополе по поручению главы города Дмитрия Овсянникова начался демонтаж незаконных нестационарных торговых объектов (НТО). Приоритетные направления — центр города, площадь 50-летия СССР и площадь Захарова, передает пресс-служба правительства города.

Материалы по теме Первый всенародный Как Дмитрий Овсянников стал губернатором Севастополя

Сообщается, что 21 сентября работы были проведены на площади 50-летия СССР. Демонтировано 19 торговых точек, предварительно предпринимателям было вручено 118 уведомлений с тем, чтобы владельцы незаконных ларьков сами убрали свои объекты.

Кроме того, 21 сентября на заседании правительства принято решение о внесении изменений в схему размещения НТО, из которой исключено 120 торговых мест. «Эти объекты располагаются в центральной части города и на набережной Назукина в Балаклаве. Это, согласно поручению губернатора, — первый шаг к восстановлению исторического облика города», — подчеркнул руководитель Главного управления потребительского рынка и лицензирования Вадим Кирпичников.

Он отметил, что для тех предпринимателей, у кого есть правоустанавливающие документы на ведение торговли в данных местах, предусмотрена возможность предоставления компенсационных мест. «Всего их 20 человек. Каждый из предпринимателей был у меня на личном приеме и мы обсудили порядок дальнейшей работы», — сказал Кирпичников.