Сумкам дали название американской рок-группы

Американская компания Samsonite представила новую коллекцию сумок и рюкзаков Karissa, окрестив ее Red Hot Chili Bags. Об этом говорится в сообщении бренда, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 22 сентября.

Все модели новой линейки созданы в ярко-красном цвете. В коллекции представлено пять аксессуаров. «Рюкзаки и сумки Karissa выполнены из легкого износоустойчивого нейлона. Практичный и стильный рюкзак изысканного красного цвета удачно завершит расслабленный образ в стиле спорт-шик, а практичная и вместительная сумка с лаконичным дизайном добавит яркий акцент в сдержанный деловой лук», — отметили в компании.

Фото: Samsonite 1 /3

Название, которое бренд дал коллекции, практически повторяет название американской рок-группы Red Hot Chili Peppers. За 34 года существования она продала более 80 миллионов копий своих альбомов. Среди их классических работ — Blood Sugar Sex Magik (1991), Californication (1999), Stadium Arcadium (2006). Группа трижды приезжала с концертами в Россию.

21 августа сообщалось, что Samsonite применил достижения авиации в дизайне зонтов.

Компания Samsonite основана в Денвере (штат Колорадо) 1910 году, специализируется на производстве сумок, портфелей и другого багажа.