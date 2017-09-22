Ценности
 

Сумкам дали название американской рок-группы

Перейти в «Мою Ленту»

Американская компания Samsonite представила новую коллекцию сумок и рюкзаков Karissa, окрестив ее Red Hot Chili Bags. Об этом говорится в сообщении бренда, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 22 сентября.

Все модели новой линейки созданы в ярко-красном цвете. В коллекции представлено пять аксессуаров. «Рюкзаки и сумки Karissa выполнены из легкого износоустойчивого нейлона. Практичный и стильный рюкзак изысканного красного цвета удачно завершит расслабленный образ в стиле спорт-шик, а практичная и вместительная сумка с лаконичным дизайном добавит яркий акцент в сдержанный деловой лук», — отметили в компании.

Название, которое бренд дал коллекции, практически повторяет название американской рок-группы Red Hot Chili Peppers. За 34 года существования она продала более 80 миллионов копий своих альбомов. Среди их классических работ — Blood Sugar Sex Magik (1991), Californication (1999), Stadium Arcadium (2006). Группа трижды приезжала с концертами в Россию.

21 августа сообщалось, что Samsonite применил достижения авиации в дизайне зонтов.

Компания Samsonite основана в Денвере (штат Колорадо) 1910 году, специализируется на производстве сумок, портфелей и другого багажа.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Samsonite применил достижения авиации в дизайне зонтов
Samsonite использовал инновационный материал для сумок и чемоданов
Samsonite показал износоустойчивые сумки для бизнес-леди
Последние новости
Подозреваемого в причастности к каталонским терактам задержали в Испании
Минсельхоз сообщил о потерях миллионов тонн зерна при уборке урожая
Джабраилову назначили психиатрическую экспертизу в связи со стрельбой в отеле
Трое полицейских получили ранения при обстреле КПП в Северной Осетии
Актер из «Оно» раскрыл альтернативную концовку хоррора
У хоккеиста НХЛ обнаружили рак
Эрдоган раскрыл совместные планы Москвы и Анкары в отношении сирийского Идлиба
Ценности
Ценности00:05Сегодня

Белый цветок невинности

Пути превращения хороших девочек в скверных девчонок и обратно
03:05Сегодня

Volvo пообещал клиентам замену машины на новую каждые 24 месяца

15:4621 сентября

В России в прямом эфире покажут белье из Парижа

09:52Сегодня

Создан неопознанный ароматический объект

Ценности00:0821 сентября

Пижамная вечеринка

Что снимали друг с друга Николай и Матильда
06:00Сегодня

Названы самые продаваемые в США кроссовки

14:1521 сентября

Немцы выпустят десять 900-сильных «Гелендвагенов»

21:2821 сентября

Российская презентация Audi признана лучшим мультимедийным проектом

Ценности00:0214 сентября
Алена Ефимова

«Самые хреновые клиенты — друзья или родственники»

Что мучает татуировщиков в России
18:1421 сентября

В соцсетях разглядели Безрукова в новой футболке Supreme со средним пальцем

10:0121 сентября

Владельцам Lamborghini предложили достойные их автомобиля часы

18:3821 сентября

Tiffany & Co. даст москвичам посмотреть на бинокль из чистого золота

Россия
Нашлось все
«Яндекс» познакомил Путина с «Алисой»
«Русская водка — тоже бренд»
Автор памятника Калашникову отвечает на вопросы хейтеров
Интересная капуста получается
Рассказ об огороде, где растения можно нюхать, трогать и пробовать на вкус
На катке петербургского торгового центра посетителей развлекли порнороликом
Названы сроки поставки в российские войска первых «Терминаторов»
Минюст усмотрел давление на Россию в решении Совета Европы по делу Навального
Ставропольский насильник 12 лет скрывался в Дагестане под чужим именем
Все материалы
Мир
Русские идут
Морган Фриман и бывший главный разведчик ищут доказательства войны России и США
Свобода для скотовода
В лучшем городе США изгнали политиков с полицейскими и погрязли в хаосе
Подозреваемого в причастности к каталонским терактам задержали в Испании
Эрдоган раскрыл совместные планы Москвы и Анкары в отношении сирийского Идлиба
«Увидел чеченца и понял — будут унижать»
Бежавший в Германию российский гей захотел дать эмиграции задний ход
С рейхом в сердце
Любители кайзера, фюрера и Великой Германии наводят ужас на простых немцев
Белый дом раскрыл детали встречи Трампа и Порошенко
Все материалы
Бывший СССР
Электоральная стимуляция
Латвия тратит миллионы на патриотизм, но все равно пустеет
Молдавские депутаты вновь начали сбор подписей за импичмент Додона
Беспредельный Qazaqstan
Казахским националистам не нравится кириллица, но приглянулись российские земли
Львовский мэр на русском языке похвалил Путина
Дети в одесском лагере сгорели заживо из-за отсутствия полутора тысяч гривен
Порошенко обвинили в намерении «зачистить» Донбасс руками миротворцев
На Украине испугались перспективы снова покупать газ у России
Все материалы
Финансы
Виталик БутеринСюрприз от Виталика
Кто убьет традиционную экономику
День пенсионного единства
ПФР поднимает уровень знаний о пенсионной системе по всей России
Пирамида изгоев
Кому выгодна смерть биткоина
Жить будем
Россияне обнищают, зато не умрут с голода
Госдума потратит 2,5 миллиона рублей на изучение рынка криптовалют
Медведев обвинил США в желании похоронить «Северный поток-2»
Министерство обороны США обязали изучить блокчейн
Все материалы
Бизнес
Альтернатива есть
На смену неэффективной системе теплоснабжения придет альткотельная
Открытые инновации
В технопарке «Сколково» встречают шестой форум инновационного развития
Умерла богатейшая женщина мира
«МегаФон» представил онлайн-сторожа для загородных домов
В «Нафтогазе» увеличили на два миллиарда сумму иска к России за активы в Крыму
СМИ узнали о возможном росте цен на иномарки в 2018 году
Россия согласовала проект по модернизации железных дорог Кубы
Все материалы
Силовые структуры
Салам, «Москва»!
Крупнейший торговый центр столицы стал ареной для разборок гастарбайтеров
Тульский пенсионер собирался с помощью арбалета и взрывчатки отомстить за дочь
Страх и ненависть на могилах
Зачем русские, кавказцы и азиаты устроили бойню на Хованском кладбище
«Трусы я снимать отказался, но он достал ствол...»
Задержанные и полицейские о скандальной операции против наркотиков
Трое полицейских получили ранения при обстреле КПП в Северной Осетии
Джабраилову назначили психиатрическую экспертизу в связи со стрельбой в отеле
Московский суд арестовал трех подозреваемых по делу «Христианского государства»
Все материалы
Наука и техника
Перед парадом вермахта и Красной армии в Бресте«Появилась бы "бандеровская Украина" под контролем Германии»
Зачем Сталин подружился с Гитлером и устроил парад Красной армии с вермахтом
Нам виднее
Внеземная жизнь глазами простых землян
Двигатели Blue OriginВеселые поминки
Россия шантажирует США ракетными двигателями и пугает Китаем
Ракета «Союз-2.1б» со спутником системы ГЛОНАСС стартовала с Плесецка
Выяснены катастрофические последствия отсутствия секса
Определены сроки неизбежной катастрофы на Земле
Найден безотказный способ определить паленую водку
Все материалы
Спорт
Криштиану РоналдуЭкономия налицо
Где спортсмены прячут свои миллионы
Эдинсон Кавани и НеймарКак девчонки
Зачем спортсмены портят друг другу жизнь
Во Франции заявили о возможном пропуске сборной Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане
У хоккеиста НХЛ обнаружили рак
Тренер ПСЖ выбрал пенальтиста среди скандальных легионеров
Защитник «Енисея» поразил ворота грозненского «Ахмата» дальним ударом
Кубинец Ригондо потребовал от Ломаченко ответа за русские мультфильмы
Все материалы
Культура
«Я стал говорить русским матом»
Воровской Петербург и сталинские репрессии глазами Эдуарда Кочергина
«Кольчугу и легинсы не смогу носить еще очень долго»
Чем жил Ричард Мэдден между «Игрой престолов» и новым сериалом по Филипу К. Дику
Стивен Кинг Дьявол в голове
Кошмары Стивена Кинга сделали его гением
В сети обратили внимание на чертеж немецкого автомата на памятнике Калашникову
Вышел трейлер мультфильма Уэса Андерсона про говорящих собак
Стал известен претендент на «Оскар» от России
Автор «Приключений пингвиненка Лоло» попал в больницу со съемочной площадки
Все материалы
Интернет и СМИ
Павел ДуровТретий лишний: братья Дуровы против экс-сотрудника «ВКонтакте»
Приставания Дурова к жене работника обернулись иском на 100 миллионов рублей
У стен есть уши
Кто создал самую мощную интернет-цензуру в мире
Заблокируй себя сам
Кто заставил китайцев молчать и бояться
Назван самый опасный человек в интернете
Пользователи сети завалили британца самой странной едой и выпивкой
«Россия 24» объяснила антироссийские высказывания Фримана его любовью к травке
Facebook передаст Конгрессу США данные о «российском вмешательстве»
Все материалы
Ценности
Белый цветок невинности
Пути превращения хороших девочек в скверных девчонок и обратно
Volvo пообещал клиентам замену машины на новую каждые 24 месяца
Пижамная вечеринка
Что снимали друг с друга Николай и Матильда
В России в прямом эфире покажут белье из Парижа
Названы самые продаваемые в США кроссовки
Немцы выпустят десять 900-сильных «Гелендвагенов»
В соцсетях разглядели Безрукова в новой футболке Supreme со средним пальцем
Все материалы
Путешествия
У немца на языке
Кто выдавливает кебабы с улиц Берлина
Fake Taxi
За границей стоит садиться в автобус, а не в чужую машину
Французская авиакомпания продаст билеты с аукциона
Глава итальянских энологов обучит виноделов Геленджика
Арабская авиакомпания первой в мире оборудовала самолеты двухспальными кроватями
Посольство США в Киеве поманило россиян визами
Пирог для патриота
Где готовят самые русские десерты в мире
Все материалы
Из жизни
Дети шпионов
Секретные гаджеты ЦРУ и КГБ
«Могу позволить себе больше, чем в России»
История жителя тульской глубинки, уехавшего на Бали и отказавшегося возвращаться
Своими руками
Увлекшийся сдачей спермы американец собрал всех своих детей
Британский дизайнер придумал сумку в виде волосатого пуза
Беженка из Ирака вернула берлинской пенсионерке забытые 14 тысяч евро
Прокуратура Женевы нашла спустивших в унитаз 100 тысяч евро женщин
Меланию Трамп возмутило ее фото в рекламе хорватских курсов английского языка
Все материалы
Машины, которые не боятся столкновений
Забытые концепт-кары: ударопрочные «Фиаты»
Побег в будущее
Говорящие рули и электрические ретрокары: будущее по версии Jaguar Land Rover
Mazda CX-5 и Renault Koleos против VW Tiguan и Skoda Kodiaq
Четыре новых кроссовера. Один тест-драйв. Ну, вы поняли
Тест-драйв самого мощного Kia Soul
Длительный тест 204-сильного кроссовера: итоги и сравнение с обычной версией
Ford внедрил смешанную реальность в разработку машин
Коала выжила после 16-километровой поездки в подвеске машины
Хэтчбеки Peugeot 208 и DS3 переведут на электротягу
Все материалы
Дональд ТрампНебесная ласточка
Трамп начал речь в ООН с рекламы «русской башни»
Всегда Райт
Как один человек изменил облик США
Снова сдаю одна
В Москве наметился острый дефицит арендного жилья
Названы самые счастливые города Европы
Российские власти сочли жилье максимально доступным
В Москве нашли кладовую за 19 миллионов рублей
Назван размер семейного бюджета для «комфортной» ипотеки
Все материалы