Бывшего силовика из Нижегородской области уличили в любви к роскошной жизни

Следователи провели серию обысков в квартирах и частных домах бывшего начальника тыла главного управления МВД по Нижегородской области в рамках уголовного дела о хищении 44 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 22 сентября, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СКР).

23 обыска проходили в Нижнем Новгороде и селе Красный Яр Астраханской области, откуда родом подозреваемый. Речь идет о 46-летнем полковнике внутренней службы Ихтияре Уразалине, пишет Legal.Report.

«В ходе обысков в домах в селе Красный Яр следователями были обнаружены коллекции дорогостоящих алкогольных напитков, книг, столового серебра, одежды и техники. Общая стоимость недвижимости и имущества явно не соответствует официальному доходу бывшего тыловика», — отмечается в сообщении СКР.

Мужчина задержан. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения.

Уразалин был уволен из органов внутренних дел в августе. По данным Legal.Report, он занял должность начальника тыла ГУ МВД по Нижегородской области в 2011 году. До этого он работал заместителем начальника ГАИ Краснодарского края, а также начальником материально-технического управления УВД Краснодарского края.