Россиянин Костин подрался в матче «Сент-Луиса» с «Далласом»

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Клим Костин подрался в с игроком «Даллас Старз» Девином Шором. Видео было опубликовано на странице Сент-Луиса в Twitter.

Потасовка произошла во время предсезонного матча команд. 18-летний Костин выполнил силовой прием против Роопе Хинтца, после чего за своего партнера вступился 23-летний канадец Шор.

Встреча между Сент-Луисом и Далласом прошла в воскресенье, 24 сентября, и завершилась победой «Старз» со счетом 4:0.

Костин перешел «Сент-Луис» из московского «Динамо» в 2017 году.