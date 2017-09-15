Рогозин осудил «заблудшего» Овечкина за отказ от поездки на Олимпиаду

Вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин осудил нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина за отказ поехать на Олимпийские игры в южнокорейский Пхенчхан в 2018 году. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Рогозин разместил ссылку на заявление хоккеиста и озаглавил ее: «Заблудший Овечкин». «Хотел бы играть за национальную сборную, нашел бы способ. А адвокаты ему не нужны. Пусть сам решает, что для него важно, а что — нет», — написал вице-премьер.

Ранее 15 сентября Овечкин официально заявил, что не поедет на ОИ-2018. 31-летний хоккеист отметил, что его и всех игроков НХЛ поставили в условия, при которых у лучших хоккеистов мира «нет шансов сыграть на Олимпиаде». Россиянин выразил недовольство решением лиги.

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В апреле НХЛ отказалась продолжать переговоры с Международным олимпийским комитетом (МОК) об участии хоккеистов в ОИ. Лига требовала у МОК денежную компенсацию в обмен на разрешение игрокам поехать на Олимпиаду, но получила отказ. В результате календарь нового сезона НХЛ был составлен без учета перерыва на Игры-2018.

Овечкин выступает за сборную России с 2004 года. За национальную команду он провел 96 матчей, в которых набрал 76 очков (43 шайбы и 33 голевые передачи). Нападающий стал трехкратным чемпионом мира (2008, 2012, 2014), дважды завоевывал серебряные и трижды — бронзовые медали мирового первенства.

