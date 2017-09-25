Анкара раскрыла сроки поставки российских С-400

Поставки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» в Турцию начнутся в течение двух лет. Об этом заявил замглавы Секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, передает РИА Новости.

«Дата начала поставок определена. Пока не хочу называть определенную дату, поскольку ведутся переговоры с российской стороной, чтобы приблизить ее. Но могу сказать, что поставки начнутся в течение как минимум двух лет», — сообщил он.

12 сентября стало известно о подписании между Россией и Турцией контракта на поставку С-400. В российской Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) заявили, что поставка данной системы турецкой стороне «отвечает геополитическим интересам РФ».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в тот же день сообщил, что Анкара уже сделала первый взнос за приобретаемые С-400. «Следующий шаг — передача нам кредита от России. И я, и господин [президент России Владимир] Путин решительно настроены по этому вопросу», — заявил турецкий лидер. В США негативно отреагировали на заключение Анкарой контракта на поставку российских ЗРС. По словам Эрдогана, «некоторые были вне себя от злости» из-за этого контракта.

Американский сенатор-демократ Бен Кардин предложил ввести санкции против Турции за эту сделку. По его мнению, заключив данную сделку, Анкара, вероятно, нарушила американский закон об ограничительных мерах против России, принятый в августе 2017 года.

С-400 «Триумф» — многоканальная дальнобойная ЗРС, оснащенная несколькими типами ракет различной дальности. Разработана в 2000-е годы в НПО «Алмаз» под руководством Александра Леманского, развивает решения, примененные в системе С-300ПМУ-2 «Фаворит». На вооружение принята в 2007 году.