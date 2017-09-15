В США предложили наказать Турцию за покупку С-400

Американский сенатор-демократ Бен Кардин предложил ввести санкции против Турции за покупку российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф». Об этом сообщает Politico.

По мнению Кардина, заключив данную сделку, Анкара, вероятно, нарушила американский закон об ограничительных мерах против России, принятый в августе этого года.

«Законодательство налагает санкции на любое лицо, которое проводит крупную сделку с оборонными или разведывательными структурами Российской Федерации», — написал сенатор в письме на имя Госсекретаря Рекса Тиллерсона и главы Минфина США Стива Мнучина.

13 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал Вашингтон за реакцию на новость о покупке Анкарой российский ЗРС. «Некоторые были вне себя от злости от контракта, который Турция и Россия заключили на поставку систем С-400. А что мы должны были делать? Турция принимала и продолжит принимать необходимые меры для обеспечения своей безопасности», — сказал он.

Президент США Дональд Трамп 2 августа подписал закон о новых антироссийских санкциях, принятый американским сенатом 27 июля. Документом предусматривается несколько ограничений, касающихся возможности финансирования банков и нефтегазовых компаний, находящихся под санкциями.