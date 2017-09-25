СК уточнил обстоятельства смерти туриста на перевале Дятлова

На теле погибшего на перевале Дятлова туриста не обнаружили следов насильственной смерти. Об этом говорится на сайте управления СК России по Свердловской области в понедельник, 25 сентября.

«Обстоятельств, указывающих на криминальный характер его смерти, также не выявлено. Для определения точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза», — отмечено в тексте.

Информация о скоропостижной смерти жителя Кемерово 1959 года рождения, участвовавшего в групповом походе на Северном Урале в районе перевала Дятлова, поступила в полицию города Ивделя 18 сентября. Спасатели и следователи добрались до места, где скончался мужчина, только 22 сентября. Для этого потребовалось использовать специальную технику.

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В состав туристической группы входили семь человек. Установлено, что они вышли на маршрут, не уведомив спасательные службы. По словам участников похода, погибшему мужчине незадолго до смерти внезапно стало плохо. Когда он скончался, туристы связались с Единой дежурно-диспетчерской службой и вернулись в Ивдель.

Ранее, в январе 2016 года, туристы обнаружили тело неизвестного в районе перевала Дятлова также без признаков насильственной смерти. Позднее было установлено, что погибший — 47-летний мужчина из Челябинской области, который проживал отшельником неподалеку от перевала с лета 2014 года. Причиной его смерти было переохлаждение.

Перевал назван в память о туристической группе под руководством Игоря Дятлова, погибшей зимой 1959 года на Северном Урале. Причину трагедии установить не удалось. По версии следствия, смерть девяти советских лыжных туристов была вызвана «стихийной силой, преодолеть которую люди были не в состоянии». Выдвигались разные версии трагедии, в частности испытание радиоактивного оружия и контакт с инопланетными существами.