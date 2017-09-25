Сына бывшего хабаровского губернатора задержали за избиение тестя

Сын бывшего губернатора Хабаровского края Дмитрий Ишаев задержан и доставлен в суд. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.

По его информации, мужчина избил своего 60-летнего тестя, у которого потом диагностировали ушиб головного мозга, перелом свода черепа, гематомы и перелом нижней челюсти.

Пострадавший госпитализирован в реанимационное отделение и находится под охраной.

Возбуждено уголовное дело.

В понедельник, 25 сентября, Железнодорожный районный суд Хабаровска изберет Ишаеву меру пресечения.

Бывший губернатор Виктор Ишаев (возглавлял регион с 1991-го по 2009 год) в беседе с РЕН ТВ отказался комментировать информацию о задержании своего 43-летнего сына.

Согласно данным из открытых источников, Дмитрий Ишаев —

бизнесмен, он совладелец компаний «ТД Межресурс», «Торговый дом "Петровский завод"», «ЛюксЭкспоСервис». Женат на Олесе Ишаевой (Тихонькая).