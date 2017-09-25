Сбербанк оценит профиль клиентов по лайкам в соцсетях

Сбербанк планирует запустить сбор психометрических данных клиентов в 2018 году. Об этом заявил старший вице-президент банка Александр Ведяхин, сообщает Rambler News Service. Для этого будут использоваться все источники, включая профили и поведение в соцсетях.

«В 2018 году, я думаю, что это будет уже в полный рост. Идеальный вариант да — лицо, телефон, все следы, все источники — и, соответственно, стало понятно, что это за человек... Мы думаем, что это будет уже в промышленной эксплуатации, но повторюсь, здесь важно понимать, что мы полностью действуем в соответствии с законодательством относительно защиты персональных данных», — сказал он.

По словам Ведяхина, в настоящее время Сбербанк тестирует данную технологию на ограниченной выборке клиентов. «Серьёзная корреляция», — сказал он, комментируя результаты тестирования.

Материалы по теме Разделен и сломлен Греф предсказал трансформацию экономики и разрушение традиционных банков

Он добавил, что технология была разработана ученым из Стэнфорда Михалом Косински. Ведяхин также отметил, что математического аппарата в распоряжении Сбербанка достаточно, чтобы реализовать эту идею.

В июле президент Сбербанка Греф назвал биткоин — криптовалюту, основанную на технологии блокчейн — одним из страхов банковской системы. «Сама технология, если ею не воспользоваться вовремя, значительно более опасна, чем огромная армия финтехов (компании, внедряющие передовые технологии в финансовую сферу — прим. «Ленты.ру»)», — отмечал глава Сбербанка.

В январе стало известно, что Сбербанк намерен уволить три тысячи сотрудников и заменить их роботами. Еще в конце 2016 года заработал робот-юрист, который сам составляет исковые заявления по физическим лицам. Кроме того, Сбербанк объявлял о сокращении восьми процентов сотрудников в результате перехода к онлайн-банкингу.