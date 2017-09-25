Треть россиян призналась в наличии сбережений

Более 60 процентов жителей России не имеют никаких накоплений. Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщается в понедельник, 25 сентября, на сайте организации.

Социологи выяснили, что сбережения смогли накопить лишь 34 процента опрошенных. По их словам, достаточная для накопления сумма должна составлять свыше 398 тысяч рублей. Треть жителей России призналась, что в случае потери работы смогут прожить на накопления около года, четверть — что сбережений хватит на два-три месяца. Почти половина респондентов заявила, что надежнее всего хранить свои средства не в валюте, а потому предпочитают покупать недвижимость.

Материалы по теме Вернулись к корням Почему россияне снова обращаются к стратегии выживания 1990-х

Почти 90 процентов опрошенных признались, какой ежемесячный доход сделает их счастливым: среднее значение — 105 тысяч рублей. Для жителей столицы оно выше: около 200 тысяч рублей. Пенсионеры назвали сумму в 72 тысячи. Лишь три процента опрошенных заявили, что счастье не в деньгах.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился в конце августа по телефону. В исследовании приняли участие 1,2 тысячи респондентов старше 18 лет.