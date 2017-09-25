В Сочи определились чемпионы России по серфингу

В Сочи состоялся первый в истории чемпионат России по серфингу, спортсмены соревновались в категории «короткая доска» и «длинная доска». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Чемпионом страны в категории «короткая доска» у мужчин стал Сергей Расшиваев. Вице-чемпионом стал Евгений Исаков, третье место занял Георгий Феликиди. У девушек первенствовала Ирина Кособукина, второй стала Ольга Ким, третьей — Анна Чудненко.

Победителем в категории «длинная доска» стал Евгений Исаков, второе место у Дмитрия Илясова, третье — у Сергея Мысовского. У девушек титул выиграла Анна Чудненко, второй стала Дина Мысовская, третьей — Ирина Кособукина.

«Невозможно было не заметить высокие темпы роста как самого вида, так и околоспортивной индустрии серфинга в мире. Оценив все возможности развития серфинга в России, было принято решение организовать полноценный чемпионат. Наша первостепенная задача — развить осведомленность об этом поистине замечательном виде спорта» — рассказал исполнительный директор турнира Сергей Жуковский.

30 сентября и 1 октября в сочинском порту курорта Имеретинский пройдет фестиваль серф-культуры Locals Only. В его рамках наградят победителей и призеров чемпионата России.

Серфинг был включен в программу летних Олимпийских игр в августе 2016 года. Впервые сильнейшие серфингисты мира выступят на Играх 2020 года в Токио.