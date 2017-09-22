В Сочи впервые пройдет чемпионат России по серфингу

В Сочи пройдет первый в истории чемпионат России по серфингу. Соревнования состоятся 23-24 сентября.

Среди участников турнира — ведущие отечественные серферы Сергей Расшиваев, Евгений Исаков, Сергей Мысовский. Спортсмены поспорят за звание чемпиона в категории «Короткая доска», а также разыграют специальные подарки и денежный приз.

«Серфинг не является массовым и популярным видом спорта в России. Поиски партнеров осложнялись принятым решением искать компании близкие по духу, чтобы сохранить лицо и не устроить ярмарку брендов. Была разработана стратегия и проведено более 100 встреч», — заявил исполнительный директор турнира Сергей Жуковский. По его словам, соревнования проводятся по большей части на деньги спонсоров.

Жуковский добавил, что Россия обладает подходящими климатическими условиями для занятий серфингом и проведения соревнований, и речь идет не только о южных регионах страны: «В этом году практически не было лета, а в Санкт-Петербурге были прекрасные условия для серфинга. Спортсмены могли кататься круглые сутки, учитывая сезон белых ночей».

30 сентября и 1 октября в Сочи пройдет фестиваль серф-культуры Locals Only. В его рамках наградят победителей и призеров чемпионата России.

Серфинг был включен в программу летних Олимпийских игр в августе 2016 года. Впервые сильнейшие серфингисты мира выступят на Играх 2020 года в Токио.