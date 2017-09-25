Соседи хоккеиста Толмачева рассказали подробности о его убийстве

Соседи вратаря сборной СССР по хоккею Виктора Толмачева, найденного убитым в своей квартире, рассказали подробности его смерти. Об этом сообщает телеканал Рен ТВ.

В частности, они отметили трупный запах, который появился в доме еще в начале августа. Жильцы дома вызвали представителя управляющей организации, поскольку думали, что в подвале лежит мертвое животное, но те ничего не нашли.

Соседи рассказали, что тело Толмачева, когда его обнаружили полицейские, было завернуто в целлофан и тряпье.

Также выяснилось, что хоккеист, когда ухудшилось его здоровье, пригласил к себе пожить дочь и внучку, пообещав им квартиру после смерти в обмен на уход за ним.

Толмачев умер от двух ударов ножом в область сердца. Его тело обнаружили сотрудники полиции, когда приехали к нему домой после звонка его родственников. Те заявили, что уже длительное время не видели Виктора и волнуются.

По подозрению в убийстве задержана дочь Толмачева 1962 года рождения, с которой он часто конфликтовал. Ей предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного статьей «Убийство». Она призналась в содеянном и была заключена под стражу.