Вратарь сборной СССР по хоккею найден убитым

Бывший вратарь сборной СССР по хоккею Виктор Толмачев найден убитым в своей квартире. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» со ссылкой на представителя московского управления Следственного комитета России Юлию Иванову.

Причиной смерти послужили два ножевых ранения в область грудной клетки. Бывший спортсмен скончался на месте в возрасте 78 лет. Его тело обнаружили сотрудники полиции, когда приехали к нему домой после звонка его родственников. Они сообщили, что уже длительное время не видели Виктора и волнуются.

По подозрению в убийстве задержана женщина 1962 года рождения. По данным Telegram-канала Mash, это дочь Толмачева, с которой он часто конфликтовал. Ей предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного статьей «Убийство». Она призналась в содеянном и была заключена под стражу.

В 1963–1966 годах Толмачев становился чемпионом СССР в составе московского ЦСКА. После его ухода из команды в воскресенский «Химик» место в воротах армейцев занял Владислав Третьяк. В активе Толмачева 10 матчей за национальную сборную Советского Союза.