Украинские фанаты призвали Порошенко пересмотреть правила продажи билетов

Фанаты 24 украинских футбольных клубов обратились к президенту страны Петру Порошенко с призывом отменить решение Федерации футбола Украины (ФФУ) о продаже билетов на матчи по паспортам. Текст открытого письма болельщиков приводит портал Ultras.org.ua.

«Заставляя покупать билеты по паспортам, чиновники ФФУ проявляют неуважение к конституционным правам и свободам граждан. Ведь, согласно Конституции Украины, никто не может заставить граждан делать то, что не предусмотрено законом. Требуем обеспечить соблюдение законодательства», — говорится в письме.

Болельщики выразили надежду, что правила будут изменены к ближайшей встрече сборной Украины, которая состоится 9 октября в Киеве. Соперником команды Андрея Шевченко в рамках девятого тура отборочного этапа чемпионата мира-2018 будет сборная Хорватии.

Продажа билетов на футбол по паспортам началась в городах Украины в 2014 году.