Маск показал полет космического корабля на Марс

Видео: elonmusk / Instagram

Основатель SpaceX Илон Маск опубликовал в Instagram серию роликов, в которых смоделирована работа межпланетного космического корабля. Так, в видео показана группа колонизаторов Марса, которая взлетает с поверхности Земли, приземление первой ступени ракеты-носителя, а также высадка людей на Красную планету с последующим терраформированием.

Ранее в своем Twitter Маск написал, что раскроет новые подробности системы ITS (Interplanetary Transport System), предназначенной для колонизации Марса и представленной год назад: «Основные улучшения и некоторые неожиданные приложения будут раскрыты в пятницу, [29 сентября], на конференции IAC2017 в Австралии».