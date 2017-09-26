МВД заинтересовалось массовой дракой на турнире по вольной борьбе в Краснодаре

Полиция Краснодара проводит проверку после публикации в СМИ и интернете видеозаписей драки на Всероссийском турнире по вольной борьбе с участием спортсменов, тренеров и зрителей. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

В главке отметили, что никто не обращался с заявлением в правоохранительные органы в связи с потасовкой, проверка начата в инициативном порядке. По ее итогам действиям участников конфликта будет дана правовая оценка.

По предварительным данным, инцидент произошел во время одной из схваток на спортивной арене «Баскет-Холл» 23-24 сентября.

На записи, сделанной очевидцами, видно, как одного из спортсменов ударил тренер соперника, после чего к потасовке присоединились борцы других команд и частично болельщики, находившиеся на трибунах. Конфликт завершился после призыва диктора к болельщикам успокоиться и вернуться на трибуны.

В соревнованиях участвовали более 200 борцов со всей России и из Казахстана. Всероссийский турнир по вольной борьбе состоялся в память мастера спорта Бесика Кудухова — четырехкратного чемпиона мира по вольной борьбе, призера Олимпийских игр в Пекине и Лондоне. Он погиб в автокатастрофе под Армавиром в декабре 2013 года.