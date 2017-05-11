Трое участников драки в финале Кубка России дисквалифицированы на шесть матчей

Нападающий «Локомотива» Ари, а также полузащитники «Урала» Эдгар Манучарян и Артем Фидлер получили по шесть матчей дисквалификации за участие в массовой драке в финальной игре Кубка России по футболу. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

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Игроки за свой поступок получили красные карточки, кроме того, был удален форвард железнодорожников Джефферсон Фарфан. Однако Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) решил не применять к нему дополнительных санкций.

«Мы установили, что активно дрались Ари, Фидлер и Манучарян. Непосредственно Фарфан в драке не принимал участия, он пытался ее предотвратить», — рассказал председатель КДК Артур Григорьянц.

Дисквалификация игроков будет распространяться только на встречи Кубка России.

Инцидент произошел в концовке матча, проходившего на стадионе «Фишт» в Сочи 2 мая. Победу со счетом 2:0 одержал московский «Локомотив».