Мутко пообещал наказать участвовавших в драке в финале Кубка России футболистов

Футболисты, участвовавшие в драке в финальном матче Кубка России между «Уралом» и «Локомотивом», обязательно будут наказаны. Об этом ТАСС сообщил президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

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«Это эмоции. Но все будут наказаны соответствующими органами, футболисты должны держать себя в руках, на них столько людей смотрит на стадионе, по телевизору. Игрок, делая такое, должен понимать, что мимо это не пройдет. Может, он отдохнуть просто хочет?» — отметил Мутко.

Встреча состоялась во вторник, 2 мая, на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счетом 2:0 в пользу московской команды. В концовке игры на поле произошла массовая драка, одним из зачинщиков которой стал бразильский форвард «Локомотива» Ари. В итоге он, его партнер по команде Джефферсон Фарфан, а также полузащитники «Урала» Эдгар Манучарян и Артем Фидлер получили красные карточки.