Медведев исключил Михалкова из попечительского совета Фонда кино

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому режиссер Никита Михалков исключен из состава попечительского совета Фонда кино. Соответствующий документ опубликован во вторник, 26 сентября, на сайте правительства России.

«В связи с заявлением Михалкова о выходе из состава совета фонда это решение оформлено юридически», — отмечается в постановлении.

16 сентября СМИ сообщили, что Михалков в составе совета фонда голосовал за выделение бюджетных средств на фильм «Матильда» Алексея Учителя. Ранее режиссер назвал фонд виновным в скандалах вокруг картины. По его словам, организация и съемочная группа должны были оценить риски создания ленты о Николае II.

В конце августа кинематографист заявил, что покинет попечительский совет Фонда кино. Он раскритиковал организацию, назвав ее безответственной.

Фонд кино осуществляет финансовую поддержку отечественных кинопроизводителей.