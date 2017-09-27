Болельщики «худшего клуба мира» опротестовали серию побед своей команды

Болельщики бразильского клуба «Ибис» опротестовали серию побед своей команды. Об этом сообщает Globo.

Коллектив победил в трех встречах подряд в рамках Серии А2 — второго дивизиона Лиги Пернамбукано. В следующем матче, который пройдет 1 октября, «Ибис» может установить рекорд по продолжительности победной серии, который был установлен в 1997 году. В связи с этим фанаты команды организовали шутливую акцию протеста.

«Люди расстроены. Толпа расстроена. Если вы выиграете в воскресенье четвертый матч, мы знаем, что делать. Все хотят, чтобы ушли президент и тренер», — рассказал один из принимавших участие в «акции».

Команда была создана в 1938 году в городе Паулиста (штат Пернамбуко). Девиз «Ибиса» — «Худший клуб в мире». В 80-е годы этот коллектив не выигрывал на протяжении трех лет и 11 месяцев. При этом «Ибис» проигрывал, пропуская по 30-40 голов за один матч.