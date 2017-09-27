На Украину не пустили посещавшую Донбасс депутата Европарламента от Венгрии

Украинские пограничники не пропустили в страну депутата Европарламента от венгерской партии «Йоббик» Кристину Морваи. Об этом в среду, 27 сентября, на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

«Сотрудники Госпогранслужбы обнаружили и не пропустили в Украину венгерскую политическую деятельницу, которому Служба безопасности Украины запретила въезд до июля 2019 года. Депутат Европарламента от венгерской радикальной партии "Йоббик" Морваи Кристина прибыла в пункт пропуска "Лужанка"», — написал он.

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Слободян уточнил, что Морваи в 2014 году посещала территорию самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и выражала поддержку ополченцам.

Этот инцидент произошел на фоне скандала в отношениях между Киевом и Будапештом из-за принятого на Украине закона об украинизации образования. В частности, 26 сентября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Киев может забыть о европейском будущем Украины. Он также подчеркнул, что последствия принятия закона об украинизации будут болезненными для Украины.