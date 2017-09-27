Adidas предложил утепляться с помощью шерсти мериноса

Бренд adidas выпустил новую коллекцию теплой одежды Climaheat Wool, созданную из полиэстера и шерсти мериноса. Об этом представитель компании рассказал корреспонденту «Ленты.ру» в среду, 27 сентября.

«В вещах коллекции соединяются запатентованная конструкция Primeknit и один из самых тёплых натуральных материалов — шерсть мериноса. Новинки сохраняют тепло и позволяют атлетам оставаться сухими во время пробежек в самую холодную погоду», — прокомментировали в компании.

Фото: Adidas

Отмечается, что одежда из новой коллекции выполнена из шерсти толщиной нитей 17 микрон. Ключевой моделью линейки стала толстовка Climaheat Primeknit half-zip с бесшовными краями.

Меринос — овца особой породы с тонкой шерстью.

Ранее в сентябре сообщалось, что специально к завершению летнего бегового сезона в Москве adidas представила эксклюзивную модель кроссовок adizero adios, выпущенную строго лимитированным тиражом.

Марка adidas основана в 1948 году в Германии, занимается продажей спортивной одежды и инвентаря. Под управлением компании находятся также бренды Reebok, Y-3 и RBK & CCM Hockey.