В правительстве Дагестана пожаловались на нехватку осла

Замминистра культуры Дагестана Муслим Телякавов направил в республиканское правительство официальный запрос с просьбой обеспечить доставку осла. Фотографию письма, датированного 25 сентября, опубликовал Telegram-канал Mash.

«Министерство культуры Республики Дагестан просит поручить Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан обеспечить доставку ослика к служебному входу Русского театра к 9:00 ориентировочно 27 сентября и 14, 15 октября текущего года», — говорится в запросе.

Указывается, что животное необходимо для съемок передач «Дагестанцы смеются» и «Говорит и показывает Дагестан».

«Министерство сельского хозяйства отказывало, поэтому вопрос пришлось решать официальным письмом», — пояснила запрос «Ленте.ру» представитель министерства культуры Дагестана Асият Алюкова.

Она добавила, что осла удалось найти и задействовать в съемках утром 27 сентября.

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