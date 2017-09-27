Раскрыто влияние порнографии на женщин

Исследователи из Университета Монаша в Австралии проанализировали ряд научных работ, посвященных влиянию порнографии на сексуальное поведение женщин. Их выводы представлены в статье, опубликованной в The Journal of Sex Research.

Специалисты изучили результаты 22 исследований, которые были найдены в базах данных научных работ PsycINFO, Scopus, ProQuest, EBSCOhost и Web of Science, проделанных учеными из США, Канады, Швеции, Великобритании, Австралии, Китая, Чехии, Израиля и ЮАР.

Оказалось, что женщины получали удовольствие от просмотра порнографических фильмов в том случае, если создавалась иллюзия эмоциональной близости между актерами. При этом респонденты легко себя идентифицировали с героинями видео. В противном случае женщины считали, что половая близость на экране была «нереалистичной».

Хотя результаты некоторых научных работ показывали, что эротические материалы способствовали критичному восприятию женщинами своего тела, многие участницы исследований посчитали, что порноактеры излишне идеализированны, что помогло принять респондентам собственную внешность. Также сообщалось, что фильмы для взрослых послужили девочкам-подросткам источником полезной информации, но в то же время способствовали завышенным ожиданиям от сексуальной активности.

Влияние порнографии на личные отношения также оказались двоякими. Ряд респондентов указал, что эротические материалы негативно воздействовали на их близость с другим человеком, что привело к неудовлетворенности личной жизнью. Другие женщины сообщили, что порнофильмы помогли им стать более раскрепощенными и позволили обсудить с партнером сексуальные желания.