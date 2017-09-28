Заключенному в Новосибирске пытались передать шахматы со 116 сим-картами

Два мобильных телефона, 116 сим-карт и зарядное устройство пытались передать заключенному в СИЗО-1 Новосибирска. Об этом в среду, 28 сентября, сообщает пресс-служба управления ФСИН по региону.

«Сим-карты и сотовые телефоны были спрятаны ухищренным способом: в шахматной доске было двойное дно, там находились запрещенные предметы», — говорится в сообщении.

Пока неизвестно, кем заключенному приходился отправитель посылки. Начались оперативно-разыскные мероприятия.

В августе средства связи в исправительную колонию № 9 в Ульяновске пытались доставить под обшивкой гроба, изготовленного в учреждении и возвращенного «для устранения производственного брака». Во время осмотра сотрудники охраны обнаружили четыре мобильных телефона, два зарядных устройства и гарнитуру.