В Подмосковье введут в строй восемь миллионов квадратных метров жилья

Восемь миллионов квадратных метров жилой недвижимости введут в эксплуатацию в Подмосковье до конца года, сообщил начальник управления инвестиционной деятельности министерства строительного комплекса Московской области Виктор Васильев. Его слова приводит РИАМО в четверг, 28 сентября.

«В предыдущем году ввели порядка девяти миллионов квадратных метров жилой недвижимости, это как многоквартирные дома, так и индивидуальное жилое строительство», — сказал Васильев.

По его словам, уменьшение показателя введенной недвижимости обусловлено снижением в сегменте индивидуального жилого строительства. Он уточнил, что по многоквартирному жилому строительству в эксплуатацию будет введено порядка шести миллионов квадратных метров, что равно показателям предыдущего года.

7 сентября сообщалось, что около 200 подмосковных жителей, относящихся к категории льготников, смогли приобрести жилье на выделенные из бюджета субсидии с начала года.

Весной прошлого года Министерство строительного комплекса Московской области составило список холдингов, которые выполняют свои обязательства перед участниками долевого строительства в оговоренные сроки.