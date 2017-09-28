Финансы
 

Курс доллара вырос из-за надежд на налоговую реформу в США

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Курс доллара обновил месячный максимум к корзине основных валют из-за надежд на проведение налоговой реформы в США.

«К 08:45 мск индекс доллара, отслеживающий его динамику к корзине шести валют, вырос на 0,3 процента до 93,641», — сообщает Reuters.

В 10:45 курс американской валюты вырос по сравнению с предыдущим закрытием на 26 копеек, до 58,45 рубля, евро — на 33 копейки, до 68,70 рубля.

Также американская валюта укрепляется на фоне возобновившихся ожиданий повышения ставки Федеральной резервной системы к концу года, отмечает агентство.

27 сентября президент Дональд Трамп представил план самых масштабных изменений налоговой системы страны за три десятилетия. Согласно документу корпоративный налог может быть уменьшен с 35 до 20 процентов. Также планируется ликвидация существующих в настоящее время семи ступеней подоходной налоговой шкалы: от 10 до 39,6 процента. Вместо них предполагается ввести три ступени — 12, 25 и 35 процентов. При этом за Конгрессом может остаться право повысить налоги для наиболее состоятельных граждан.

Критики инициативы Трампа считают, что она выгодна богатым слоям населения и компаниям, а также может увеличить дефицит бюджета на триллионы долларов.

31 августа глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что ожидает более мягкого ослабления российской валюты, чем прогнозировалось ранее — в конце нынешнего года доллар будет стоить 63 рубля, а не 68 рублей.

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