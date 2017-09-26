В Fitch рассказали о влиянии санкций на Россию

Западные санкции против России даже в случае ужесточения не повлияют на финансовую гибкость страны. Об этом во вторник, 26 сентября, заявил директор аналитической группы по суверенным рейтингам агентства Fitch Эрик Ариспе (Eric Arispe), сообщает РИА Новости.

«Они, конечно, могут отразиться на более низком уровне роста, но для нас важно, чтобы санкции не повлияли на доступ суверена к финансовым рынкам», — сказал он.

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У России есть потенциал для повышения рейтинга «BBB-», отметил он. «Россия является первым сувереном, который получил рейтинг Fitch, который меняет тренд ожидания в кредитном цикле, то есть рейтинг не только стабилизировался, но и обнаруживает потенциал к повышению. Это отражается в позитивном прогнозе», — пояснил он.

22 сентября Fitch повысило прогноз по рейтингу России «BBB-» со стабильного до позитивного. Этот рейтинг соответствует низшей ступени инвестиционной категории.

В тот же день глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко заявил, что санкции США против России будут действовать дольше срока полномочий президента Дональда Трампа. Вероятно, они останутся в силе при следующих двух-трех президентах.

В августе президент США Дональд Трамп подписал закон о новых ограничительных мерах в отношении России.