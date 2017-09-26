Финансы
 

В Fitch рассказали о влиянии санкций на Россию

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Западные санкции против России даже в случае ужесточения не повлияют на финансовую гибкость страны. Об этом во вторник, 26 сентября, заявил директор аналитической группы по суверенным рейтингам агентства Fitch Эрик Ариспе (Eric Arispe), сообщает РИА Новости.

«Они, конечно, могут отразиться на более низком уровне роста, но для нас важно, чтобы санкции не повлияли на доступ суверена к финансовым рынкам», — сказал он.

У России есть потенциал для повышения рейтинга «BBB-», отметил он. «Россия является первым сувереном, который получил рейтинг Fitch, который меняет тренд ожидания в кредитном цикле, то есть рейтинг не только стабилизировался, но и обнаруживает потенциал к повышению. Это отражается в позитивном прогнозе», — пояснил он.

22 сентября Fitch повысило прогноз по рейтингу России «BBB-» со стабильного до позитивного. Этот рейтинг соответствует низшей ступени инвестиционной категории.

В тот же день глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко заявил, что санкции США против России будут действовать дольше срока полномочий президента Дональда Трампа. Вероятно, они останутся в силе при следующих двух-трех президентах.

В августе президент США Дональд Трамп подписал закон о новых ограничительных мерах в отношении России.

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AUGUST 30: Young girls wash themselves in a river before a traditional Reed dance ceremony at the stadium at the Royal Palace on August 30, 2009, in Ludzidzini, Swaziland. About 80.000 virgins from all over the country attended this yearly event, which goes on for a week and the biggest in Swazi culture. It was founded to celebrate the beauty of Swazi women and girls. King Mswati III, and absolute monarch, was born in 1968 and he has 14 wives and many children. The king danced with his men in front of the 80.000 girls. Many of the girls hope to get noticed by the king and to be chosen as a future wife, a ticket from poverty and into a life of privilege and luxury. The country is one of the poorest in the world and it is struggling with a high prevalence of HIV-Aids and severe povertyДевы для короля
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