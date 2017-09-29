Россия
 

Две сестры сгорели в вологодском селе

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Две малолетние девочки погибли во время пожара в селе Мякса Череповецкого района Вологодской области. Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщается на сайте следственного управления СКР по региону.

Возгорание в восьмиквартирном деревянном доме, где проживали сестры, началось накануне во второй половине дня. Жильцы вызвали пожарных, которые после тушения огня обнаружили тела погибших девочек 2014 и 2016 года рождения. Выяснилось, что их мать в момент происшествия находилась в соседней квартире у родственников.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

В середине сентября в Санкт-Петербурге мать вместе с двумя детьми выпрыгнула из окна пятого этажа, спасаясь от пожара. Все они были госпитализированы, однако позднее женщина скончалась. Состояние детей врачи оценивали как тяжелое.

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